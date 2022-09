Pelé faz homenagem a rainha Elizabeth 2ª e cita ‘legado que vai durar para sempre’

O ex-jogador conheceu a monarca em 1968, no ano em que ela fez uma visita ao Brasil

O rei Pelé, 81, publicou uma homenagem a rainha Elizabeth 2ª, que morreu nesta quinta-feira (8), após sete décadas no comando da monarquia britânica, aos 96 anos. O ex-jogador conheceu a monarca em 1968, no ano em que ela fez uma visita ao Brasil.

“Seus feitos marcaram gerações. Este legado durará para sempre”, escreveu Pelé. “Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth 2ª desde a primeira vez que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil testemunhar nosso amor pelo futebol e conheceu a magia do Maracanã lotado. Alguns anos depois, generosamente ela me condecorou com a Ordem do Império Britânico, a mais alta honraria do país.”

O jogo citado pelo ex-atleta ocorreu entre as seleções paulista e carioca. Na época, Elizabeth II já estava há 16 anos no reinado, enquanto Pelé já havia ganhado duas Copas do Mundo.

O rei destacou que é um dia triste para o mundo. “Compartilho essa memória com todos vocês e envio a minha mensagem de carinho e minhas preces para a família real britânica e a todos amigos do Reino Unido.”