Rodada da Premier League é adiada após a morte da Rainha

A Rainha Elizabeth II morreu ontem (8). A notícia veio às 14h30 do horário de Brasília (18h30 da Inglaterra), e por isso, os jogos que aconteceriam logo depois, como o do Manchester United, válido pela Liga Europa, foram mantidos.

Antes de a bola rolar, os jogadores de ambas as equipes se reuniram no círculo central e ficaram abraçados. O silêncio era absoluto no estádio, e não foi difícil ver torcedores emocionados e de cabeça baixa.

Mas seguindo o período de luto oficial do país, os jogos da Premier League, que está na 7ª rodada, foram adiados em sinal de respeito. Ainda não há uma confirmação de quando esses jogos serão realizados. No momento, o Arsenal lidera a competição.