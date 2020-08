No retorno do Brasileirão, Minas Brasília perde para o São Paulo

PUBLICIDADE

Natália Pires

Brasília-DF

Domingão é dia de futebol feminino… na TV aberta! Após cinco meses de paralisação, acusada pela pandemia do coronavírus, neste domingo (30), o Minas Brasília foi até Cotia – SP, para encarar a equipe do São Paulo. O jogo foi válido pela 6ª rodada do Brasileirão Feminino A1.

Apesar do bom primeiro tempo, a equipe do técnico Rodrigo Campos não conseguiu boas finalizações. O tricolor então, aproveitando todas as oportunidades, venceu por 2 x 0.

Com campanhas parecidas até então no campeonato, ambas as equipes entraram em campo sem medo de partir para o ataque. A vitória significava uma vaga no G8.

O Minas entrou em campo desfalcado, já que 10 atletas testaram positivo para a covid-19. Juntamente com os cincos meses de paralisação, o resultado foi um início de primeiro tempo bastante truncado.

A primeira chegada perigosa apareceu apenas aos nove minutos. Após jogada individual de Robinha, Steff arriscou uma bomba de longe, para susto da goleira Carla, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Até a metade da primeira etapa, o São Paulo apresentava dificuldade na saída de bola, que não passava do meio de campo. Assim, o Minas dominava a partida.

Porém, aos 25’, após toque de calcanhar de Carol, Gláucia bateu para o gol, fazendo a goleira Thaís espalmar a bola. Em seguida, na volta da parada técnica, Jéssica deu passe errado, deixando a bola no meio de campo. Carol colocou no pé de Gláucia, que abriu o placar em Cotia. São Paulo 1 x 0 Minas Brasília.

Aos 38’, em mais uma saída errada do time brasiliense, Carol fez bela jogada e arriscou de longe, fazendo Thaís saltar e tirar de soco.

Em seguida, aos 41’, Roberta recebeu sozinha de Yayá, tentou acertar o canto direito do gol de Thaís, mas faltou força, e a bola apenas saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

A segunda etapa começou equilibrada, porém, o forte calor de 32⁰ dificultou a partida.

Aos 12 minutos, Robinha tocou para Katrine, que tentou chegar na grande área, porém, sem sucesso.

A defesa do São Paulo se fechou bem, sem dar espaços ao ataque candango. Aos 13’, Gláucia lançou para Carol, que tentou de cabeça, mas a bola desviou e foi para escanteio.

Logo no minuto seguinte, Carol levantou para a grande área, o Minas tentou desarmar Jaqueline, mas Gislaine aproveitou a sobra e colocou para dentro. São Paulo 2 x 0 Minas Brasília.

Após sofrer os dois gols, o Minas passou a errar muitos passes, e o São Paulo foi acertando a finalização. Aos 41’, o tricolor chegou com perigo na tentativa de matar o jogo de uma vez. Mylla achou Yayá, que acabou colocando para fora.

Antes de acabar a partida, após entrada forte e jogada perigosa, Robinha e Thaís foram expulsas.

Essa foi a primeira partida da equipe sem marcar gols. O próximo confronto do time do DF é em Osasco, no sábado (05), contra a equipe do Audax.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 0 MINAS BRASÍLIA

Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – 6ª rodada

Marcelo Portugal, Cotia –SP – 30/08/2020, 14h

Árbitro: Humberto José Júnior

Assistentes 1 e 2: Patrícia Carla e Liliane Aparecida

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli

Delegado: Alessio Gamberini Junior

Analista de campo: Carlos Augusto Nogueira Junior

SÃO PAULO

Carla; Thais, Lauren, Gislaine (Rafa), Roberta; Larissa(Cris), Yaya (Andressa), Natane; Carol, Jaqueline (Mylla), Gláucia (Emilly).

Técnico: Lucas Piccinato

Cartão amarelo: Thais, Larissa, Carol

Cartão vermelho: Thais

Gols: Gláucia (30’ – 1ºtempo), Gislaine (14’- 2º tempo)

MINAS BRASÍLIA

Thaís; Suzana, Kaká (Andiara), Natália (Júlia), Jéssica; Bárbara, Juliana, Tinha; Katrine, Steff (Laine), Farinon (Novinha).

Técnico: Rodrigo Campos

Cartão amarelo: Juliana

Cartão vermelho: Robinha

Gols: não houve

