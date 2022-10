No Maracanã, Flamengo e Corinthians definem hoje o campeão da Copa do Brasil

Esse será o 5º confronto entre as equipes no ano. No Brasileirão, o Corinthians levou a melhor, e na Libertadores, foi o Flamengo

Depois de 239 dias, finalmente chegou a hora da grande final da Copa do Brasil 2022. A competição começou no dia 22 de fevereiro, com 80 equipes na primeira fase, e outras 12 entraram na 3ª fase. Agora, restam apenas Flamengo e Corinthians, que disputam hoje, no templo do futebol, a taça.

No jogo de ida, disputado na última quarta-feira (12), um empate em 0x0 na Neo Química Arena. Por isso, quem vencer hoje leva o título de grande campeão. A bola rola a partir das 21h40, no Maracanã, e vale, além da taça, um prêmio de R$ 60 milhões. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Ambas as equipes são tricampeãs da competição e estão em busca da quarta taça. Para isso, o estádio estará lotado. O jogo terá transmissão da Globo, SporTV e Premiere.

O histórico de jogos entre as equipes de maior torcida do Brasil, no Maracanã, é melhor para o Flamengo. Dos 46 confrontos, 29 foram vitórias rubro-negras. A equipe paulista venceu em 10 oportunidades, e outros seis jogos terminaram empatados.

Esse será o 5º confronto do ano entre Flamengo e Corinthians. Pelo 1º turno do Brasileirão, em São Paulo, vitória dos mandantes por 1×0, com gol contra de Rodinei. As equipes voltaram a se encontrar nas quartas de final da Libertadores, e os cariocas levaram a melhor nos dois jogos: 2×0 fora de casa, com gols de Arrascaeta e Gabigol, e 1×0 no Maracanã, com gol de Pedro.

Flamengo

Além da final da Copa do Brasil, a equipe comandada por Dorival Júnior está também na final da Libertadores, e o técnico vem repetindo o time escalado nas competições de mata-mata. O único desfalque fica por conta de João Gomes, suspenso pelo terceiro amarelo. Vidal começará jogando no lugar dele.

O técnico optou por poupar todo o time titular na última rodada do Brasileirão, no sábado, quando venceu o Atlético Mineiro por 1×0, por isso, os atletas chegam descansados para a grande decisão. Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão no departamento médico.

Corinthians

O Timão teve um descanso forçado na última rodada do Brasileirão. A equipe enfrentaria o Goiás em Goiânia, mas o STJD acabou suspendendo a partida em razão da divergência sobre a presença de torcida visitante no estádio.

O técnico Vítor Pereira já tinha informado que usaria seu time reserva contra os goianos, mas acabou tendo tempo para mais descanso e treino. Na segunda-feira, o clube paulista fez um treino-aberto e contou com mais de 27 mil torcedores na Neo Química Arena, que apoiaram o Timão com muita festa.

Para o confronto da final, o treinador português deve seguir a escalação do empate contra o São Paulo, com Adson na direita.

Ficha técnica

FLAMENGO x CORINTHIANS

Estádio Maracanã, 19/10/2022, às 21h40 – jogo de volta da final da Copa do Brasil

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa/RN)