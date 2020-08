Nike rompe contrato com Neymar

PUBLICIDADE

Luciano Trindade

São Paulo, SP

Patrocinadora de Neymar desde os 13 anos do jogador, a Nike anunciou neste sábado (29) que vai romper o vínculo com o jogador a partir do dia 31 de agosto.

O jogador da seleção brasileiro e do Paris Saint-Germain, da França, assinou o primeiro contrato com a empresa de material esportivo antes mesmo de se tornar jogador profissional do Santos.

Aos 19, quando venceu a Libertadores pelo clube alvinegro, ele renovou o acordo para mais 11 anos, que terminaria em 2022.

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a Nike informou que o contrato será encerrado a partir do dia 31 de agosto, mas não informou o motivo. “A Nike não comenta detalhes de contrato”, limitou-se a informar a empresa.

Procurada, a assessoria do jogador disse que ainda não havia sido comunicada oficialmente e, até a publicação deste texto, não confirmou a informação.

As informações são FolhaPress