Neymar se iguala a Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira

Com o gol marcado contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Qatar, Neymar, 30, chegou a 77 e igualou-se a Pelé, 82, como o maior artilheiro da história da seleção brasileira, iniciada em 1914.

O atual camisa 10 do Brasil atingiu a marca em 124 partidas pela equipe principal, tendo, assim, uma média de 0,62 gol por jogo, bastante inferior à de Pelé, o mais famoso camisa 10 da história.

O Rei do Futebol, campeão nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, encerrou a carreira com 77 gols (os mesmos que Neymar tem agora) em 92 partidas -média 0,84 gol por jogo.

Esses números não incluem partidas que não sejam oficiais e que tenham sido jogadas pelas categorias de base ou em Jogos Olímpicos.

A Fifa, entidade máxima do futebol, é dúbia em relação aos dados de Pelé, que está hospitalizado desde o dia 29 de novembro em São Paulo tratando de problemas de saúde.

“Não temos todos [os gols e jogos de atletas da seleção brasileira] no banco de dados porque estamos registrando as estatísticas de nossas competições. Portanto, não é possível fornecer uma lista completa”, informou à Folha a assessoria de comunicação da Fifa ao ser questionada sobre os principais artilheiros na história da seleção brasileira.

Porém, em publicações em seu site, como no texto que tratava de Brasil x Croácia, bancava o Rei do Futebol com 77 gols pela seleção.

Sites relevantes de estatísticas futebolísticas, como RSSSF (Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation) e Transfermarkt, corroboram os números.

Contudo, para a Confederação Brasileira de Futebol, Pelé está muito à frente de Neymar na relação dos jogadores que mais vezes balançaram as redes pela seleção.

A CBF, em sua conta, inclui as partidas que Pelé disputou contra times e combinados, o que infla as informações dele: 95 gols em 113 jogos.

Os números da CBF sobre Neymar são os mesmos: 77 gols em 124 partidas.

Segundo a entidade que comanda o futebol brasileiro, completam o Top 5 Ronaldo Fenômeno (67 gols em 105 jogos), Zico (66 gols em 88 jogos) e Romário (56 gols em 74 jogos)

.Na lista de RSSSF e Transfermarkt, a seguir, os números são diferentes e há uma inversão entre Zico e Romário.

Pelé – 77 gols, 92 jogos (média: 0,84 gol por jogo)

Neymar – 77 gols, 124 jogos (média: 0,62 gol por jogo)

Ronaldo – 62 gols, 99 jogos (média: 0,63 gol por jogo)

Romário – 55 gols, 71 jogos (média: 0,77 gol por jogo)

Zico – 48 gols, 71 jogos (média: 0,68 gol por jogo)