Neymar não cumpre sua promessa a Bolsonaro

Neymar não cumpriu a promessa que fez ao presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral no Brasil: dedicar a ele seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar.

Ao marcar o segundo gol da Seleção sobre a Coreia do Sul, no jogo de oitavas de final do Mundial, o camisa 10 comemorou com os companheiros e foi às arquibancadas abraçar Alex Telles, que sofreu uma lesão no joelho direito e está fora do torneio.

Este foi o gol de número 76 de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira, que cinco minutos antes tinha aberto o placar com Vinícius Júnior.

“A Copa está próxima. Seria tudo maravilhoso, Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz”, disse ‘Ney’ no dia 22 de outubro ao acompanhar de Paris uma live do então candidato à reeleição.

Neymar afirmou que se motivou a apoiar Bolsonaro publicamente na disputa eleitoral porque os “valores que o presidente representa são parecidos” aos seus e aos de sua família.

Bolsonaro deixará o poder no dia 31 de dezembro. Desde sua derrota nas urnas, que ainda não reconheceu explicitamente, o mandatário permanece em silêncio e praticamente não fez aparições públicas.

