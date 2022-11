Homem invade campo com bandeira LGBTQIA+ em Portugal x Uruguai

A parte de trás da camisa do homem tinha a frase “respeito pelas mulheres iranianas”, enquanto a parte da frente dizia “salvem a Ucrânia”

O jogo entre Portugal e Uruguai, nesta segunda-feira (28), foi marcado por um protesto no gramado do estádio Lusail. No início do segundo tempo, um torcedor invadiu o campo com uma bandeira nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+.

A parte de trás da camisa do homem tinha a frase “respeito pelas mulheres iranianas”, enquanto a parte da frente dizia “salvem a Ucrânia”. O torcedor foi rapidamente contido pelos seguranças, mas jogou a bandeira LGBTQIA+ no gramado. O item foi retirado do gramado e posteriormente recolhido.