Neymar é dúvida para as oitavas, e seleção teme abatimento do camisa 10

Desde que sofreu uma entorse no tornozelo direito, na estreia, contra a Sérvia, ele não foi mais a campo

LUCIANO TRINDADE E ALEX SABINO

DOHA, QATAR (FOLHAPRESS)

Enquanto o Brasil terá nesta sexta-feira (2), diante de Camarões, a chance de confirmar a primeira colocação do Grupo G da Copa do Mundo, os médicos da seleção correm para acelerar a recuperação de Neymar a tempo de o jogador disputar as oitavas de final.

Neste momento, a situação do camisa 10 é incerta. Desde que sofreu uma entorse no tornozelo direito, na estreia, contra a Sérvia, ele não foi mais a campo, nem mesmo nos treinos no Grand Hamad Stadium, em Doha, onde o elenco canarinho tem se preparado.

Já há na seleção um clima de apreensão com relação a como o atleta vai reagir caso não possa jogar no começo da próxima fase. O temor é que uma notícia de que ele não possa jogar afete o moral do atleta.

Na manhã da sexta-feira (25), dia seguinte ao dia da lesão, ele estava bastante abatido, mas ouviu dos médicos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que, no máximo, ficaria fora da fase de grupos.

Isso o tranquilizou na ocasião e o fez manter o ânimo para a competição. Também evitou que a situação dele pudesse afetar o rendimento do elenco. O próprio técnico Tite afirmou, em diversos momentos, que o camisa 10 voltaria a disputar o torneio.

Mas todos na comissão técnica evitam estipular um prazo. Enquanto Danilo e Alex Sandro, que também se recuperam de contusões, devem acompanhar a delegação até o estádio Lusail, palco do duelo contra os camaroneses, às 16h (de Brasília), Neymar vai permanecer no hotel onde os brasileiros estão hospedados.

Para agilizar o retorno do craque, os médicos e os fisioterapeutas da comissão da CBF têm usado tanto a eletroterapia quanto a crioterapia no jogador. Mas nem isso garante a volta dele para a primeira fase do mata-mata.

O Brasil lidera o Grupo G, com seis pontos. A Suíça está em segundo, com três, enquanto Sérvia e Camarões estão empatados, com um ponto cada.

Caso confirme a primeira posição da chave, os brasileiros voltam a campo já na segunda-feira (5), para enfrentar o segundo colocado do Grupo H, formado por Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.

