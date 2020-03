Negativo: exame descarte contaminação de Mbappé por coronavírus

PUBLICIDADE 

Com amidalite, Kylian Mbappé deverá ficar no banco de reservas do Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, no duelo de volta com o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o jornal L’Équipe, o atacante foi submetido a exames para saber se tinha coronavírus e que o resultado teria sido negativo.

“Kylian está doente, vamos ver se consegue se exercitar um pouco antes do jogo. Ele tem um pouco de febre, não muita, mas temos de esperar”, disse o técnico Thomas Tuchel, do PSG, que também aguarda a possibilidade de utilizar o zagueiro Thiago Silva, em boa recuperação de um problema muscular.

O Paris Saint-Germain precisa reverter uma desvantagem de 2 a 1 sofrida no primeiro jogo, na Alemanha. O time busca alcançar as quartas de final, feito que não consegue há quatro temporadas. Tuchel confia no poder ofensivo de seus jogadores.

“Não somos um time que se acomoda. Somos uma equipe que ataca muito, e vamos atacar o tempo todo”, afirmou o treinador alemão, que considera o momento atual da equipe francesa melhor do que quando perdeu em Dortmund, mas fez questão de destacar a velocidade alemã.

“Eles possuem muita velocidade, uma ótima reação no ataque. É fundamental que quando perdermos a bola, tenhamos atenção e inteligência para cobrir os espaços e impedir o contra-ataque”, afirmou Tuchel.