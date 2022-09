NBB: Cerrado Basquete reforça time para a temporada 22/23 do Novo Basquete Brasil (NBB)

Por Gabriel Campos

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

A bola laranja sobe dia 15 de outubro dando início a temporada de número 15 do Novo Basquete Brasil (NBB). Com isso em mente, o Cerrado Basquete, um dos representantes da capital federal no campeonato, começou a anunciar o elenco que disputará o NBB 22/23 e já conta com alguns reforços: Keyron Sheard (ala/armador) e Lucas Lacerda (armador).



O time do Cerrado ainda conta com uma cara nova no comando da equipe, o treinador norte-americano Quentin Hillsman. Desde de março no Cerrado, entrevistamos o técnico para saber como foi a preparação do time durante esse período de fora de temporada.

Foto: Pedro José Santana

Na última temporada o Cerrado precisava de uma vitória para se classificar para os playoffs, mas não conseguiu e terminou o campeonato em 15º lugar, mas para o novo técnico a expectativa do time é ganhar todos os jogos: “Nosso objetivo é vencer todos os jogos. É para isso que lutamos e é para isso que estamos nos preparando’’

Foto: Pedro José Santana

Quentin também ressaltou a importância de manter quase todo o elenco da última temporada para esta: “Manter a continuidade era importante para mim. O elenco do ano passado teve alguns jogadores talentosos. Acredito que com os restantes jogadores e as nossas adições, estamos melhor equipados para ganhar jogos”.

E sobre os dois jogos de início da temporada que o Cerrado terá, o técnico reforçou o objetivo de ganhar jogos: “Nossa expectativa é vencer ambos os jogos. Estamos nos preparando muito para começar bem a temporada.”

O Cerrado Basquete vai estrear no NBB 2022/2023 logo no primeiro dia de competição. No primeiro sábado de competição, às 19h, o time verde viaja até Campina Grande (PB) para medir forças com a Unifacisa, e depois enfrenta na segunda-feira (17/10) a equipe do Fortaleza Basquete Cearense, às 20h.