NBB: Brasília se despede da temporada com vitória de virada nos últimos segundos

Por Lucas Alarcão, Diller Abreu e Henrique Sucena

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

O lanterna Brasília Basquete recebeu o Fortaleza/Basquete Cearense no Ginásio Nilson Nelson nesta quinta-feira (11) e venceu pelo placar de 69 a 68.

A equipe do DF honrou sua torcida e acreditou até o final em seu último jogo da temporada, virando a partida com uma cesta de Thomas Cooper no segundo final de jogo.

Para os donos da casa, vencer ou perder não mudaria sua classificação na tabela, enquanto para o Fortaleza, atual oitavo colocado, a vitória combinada com tropeços de São Paulo (11º), Corinthians (10º) e São José (9º) poderia garantir uma melhor posição na tabela e vantagem de mandos de quadra para as oitavas.

“Desde que eu era criança eu sempre gostei destes momentos decisivos, os últimos arremessos, os jogos disputados e passamos por momentos assim durante toda a temporada, então eu já sabia o que fazer com a bola”, disse Cooper após o jogo.



Primeiro Tempo

A bola subiu e o último jogo do Brasília na temporada começou, e logo no início o Fortaleza mostrou superioridade, foram 12 pontos de vantagem com seis minutos do primeiro quarto.

Para quem esperava uma reação do Brasília, isso não aconteceu, o time cearense manteve distância por 10 pontos durante todo o tempo, e ainda contou com os erros defensivos e ofensivos dos mandantes. Já no fim, os visitantes abriram 13 pontos, com destaque para o ala McClanahan com 9 pontos. Fim do primeiro quarto: 14×27.

No segundo quarto não foi diferente, a equipe visitante chegou a abrir o dobro de vantagem no placar, porém o time brasiliense conseguiu uma surpreendente sobrevida pela partida dominante de Cooper que foi o líder de todos atributos do Brasília até o momento.

Pouco adiantou a reação do mandante uma vez que o Fortaleza garantiu a vitória do quarto por 16×23 e a espera da torcida da capital federal por uma superação pareceu impossível. Fim do segundo quarto: 30×50.



A voz da torcida

Durante o intervalo, a torcida do tricolor, que apoiou o time do início ao fim, comentou sobre o desempenho do time. “Essa é a melhor temporada para o Fortaleza, finalmente nos classificamos para os playoffs e vamos apoiar o Tricolor em busca do título”. Os torcedores comentam também que estão presentes em todos os jogos do time, e vão seguir apoiando no decorrer da temporada.



Segundo Tempo

Na volta do intervalo o jogo mudou, o Brasília voltou com tudo e já de cara a equipe abriu sete pontos de vantagem, cabe ressaltar que cinco desses pontos foram marcados pelo ala Alaekwe.

Contudo, isso não durou muito tempo, os visitantes mesmo acima do placar, foram em busca da virada do quarto, dessa forma o Tricolor marcou oito pontos seguidos e se manteve novamente no comando do jogo. Fim do terceiro quarto: 44×61

O último quarto do Brasília na NBB 23/24 foi diferente de toda a temporada, domínio total da equipe brasiliense, que mesmo eliminada, jogou com honra e profissionalismo em busca da vitória.

O destaque positivo foi a defesa do time mandante, que sofreu apenas sete pontos e inspirados pela partida brilhante de Cooper, a equipe de Dedé honrou a camisa até o final e virou a partida que já parecia finalizada após uma cesta de dois pontos que Cooper suou para achar.

Por fim, o Brasília mostrou o respeito por sua torcida e se despede da temporada com uma grande vitória. Fim da partida: 69×68.

O fim com ressalvas a esperanças

Na saída da quadra, alguns jogadores do Brasília falaram sobre a partida e das suas expectativas para a próxima temporada. O jovem armador Vilarinho, que vem ganhando mais chances no final de temporada, destacou a importância de terminar o ano com uma vitória.

“Vitória sempre é vitória, mesmo saindo perdendo o primeiro tempo por 20 pontos, voltamos e mostramos nossa raça. É uma forma de terminar a temporada com alegria, e voltar com a cabeça boa, e assim saber do que somos capazes”.



Após o jogo, Thomas Cooper, grande destaque da equipe no campeonato, também comentou sobre seu futuro no clube: “Meu contrato acaba este ano, então vamos ver o que vai acontecer, gosto muito do time, da cidade e do ginásio.”

Mesmo com a vitória de hoje, o Brasília encerra sua temporada na última colocação e fica de fora dos playoffs pela quarta vez seguida. Já o Fortaleza segue no DF e enfrentará o Cerrado neste sábado (13).