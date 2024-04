Perto da estreia na Série B, Santos faz nova reformulação no elenco

Com o fim do Paulistão, a diretoria do Santos voltou a reestruturar o elenco para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o grande objetivo da equipe na temporada. Nos últimos dias, direção e comissão técnica estão avaliando quem fica e quem sai. O último a deixar o clube foi o zagueiro Messias, emprestado ao Goiás.

O defensor de 29 anos foi emprestado ao time goiano até o fim da Série B. Messias havia desembarcado no Santos em dezembro de 2022 e somou 44 jogos pela equipe paulista, com três gols. Ao longo de 2023, ele foi uma das referências da defesa santista, apesar da fraca campanha do time no Brasileirão.

Também nesta semana o lateral-esquerdo Felipe Jonatan se despediu do clube da Vila Belmiro. Ele rescindiu contrato para acertar com o Fortaleza. A negociação envolve uma troca com o clube cearense. O também lateral Gonzalo Escobar deve se apresentar ao Santos nos próximos dias.

Outros que podem deixar o clube ainda antes do início da Série B são o atacante Alfredo Morelos e o lateral-direito Hayner. As dispensas visam mais uma vez reduzir a folha salarial do Santos para abrir espaço para novas contratações.

Nos últimos dias, o técnico Fábio Carille falou em até três reforços para a Série B. “Não poso cravar que está 100% certo, mas já tem conversas e observações em cima das nossas necessidades. Creio que vão chegar três peças bem pontuais para que a gente fique mais forte”, disse o treinador, em entrevista ao canal Esporte por Esporte.

Ao mesmo tempo em que anuncia saídas, o Santos se torna alvo de diversos rumores sobre as contratações. Até Alexandre Pato, sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano, foi alvo de especulações nesta semana. A direção santista não se manifestou sobre os nomes levantados pela imprensa.

As mudanças no elenco fazem parte de um novo processo de reestruturação do Santos. É a segunda vez que isso acontece desde que Marcelo Teixeira voltou a ser presidente do clube, no fim do ano passado. Na ocasião, o dirigente anunciou redução de custos da ordem de 45% no elenco, derrubando a folha salarial de R$ 14,8 milhões para R$ 8,1 milhões.

A economia foi feita com base em dispensas e redução de salários para os jogadores que foram mantidos no elenco. Ao mesmo tempo, o Santos agiu no mercado. Foram 14 contratações para a temporada, entre jogadores mais experientes e apostas: os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, os meias Giuliano, Cazares e Otero, e os atacantes Guilherme, Marcelinho, Pedrinho e Willian Bigode

ESTREIA NA SÉRIE B

O Santos conheceu na noite de quinta-feira o início da sua trajetória na Série B. A estreia na segunda divisão está marcada para o dia 19, sexta-feira, e será logo em casa. O jogo contra o Paysandu foi marcado para a Vila Belmiro, às 20 horas.

Nas rodadas seguintes, o time paulista vai enfrentar o Avaí, fora de casa (26/04); o Guarani, em casa (6/05); e o Amazonas, fora de casa (11/05). A CBF só desmembrou as quatro primeiras rodadas até agora.