Morre Denir, massagista do Flamengo desde 1981

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Adenir Silva, massagista do Flamengo desde 1981, morreu nesta segunda-feira (1º), aos 75 anos. Seu Denir, como era conhecido, tratava um tumor no cérebro.

O Flamengo lamentou a morte em uma publicação nas redes sociais. Seu Denir estava no clube havia mais de quarenta anos.

“Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube”, disse o Flamengo.

Denir foi diagnosticado com um tumor no cérebro em 2022, após passar mal no CT Ninho do Urubu e ser levado a um hospital.

Em março ele visitou o CT e recebeu o carinho do elenco. À época, o Rubro-Negro divulgou imagens do encontro e da interação entre Denir, em uma cadeira de rodas, e jogadores.

O massagista fez parte de grandes conquistas do Flamengo.

Veja o texto do Flamengo

“Hoje, o Flamengo chora.

Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos.

Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube.

Desde 26 de outubro de 1981 – até a eternidade -, o Flamengo foi e é Deni. Por 42 anos, dois meses e cinco dias, o Manto Sagrado foi cuidado com o capricho, a altivez e a sabedoria de um guardião apaixonado por nossas cores e por quem somos.

Que sempre nos lembremos de Deni quando nos lembrarmos do Flamengo – sempre foram e para sempre serão sinônimos”