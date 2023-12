O faturamento milionário dos clubes em 2023

Saiba o que entrou na conta dos principais times brasileiros neste ano de 2023. O Fluminense foi o que mais faturou

Com a chegada do fim de ano, de acordo com os campeonatos disputados, é possível estimar ganho financeiro de cada time por campeonatos disputados, saiba o que entrou na conta dos principais times brasileiros neste ano de 2023.

Fluminense: R$ 194,8 milhões

Copa do Brasil: R$ 5,4 milhões

Brasileirão: R$ 33,4 milhões

Libertadores; R$ 136 milhões

Mundial: R$ 20 milhões

Flamengo: R$ 136,1 milhões

Copa do Brasil: R$ 48,7 milhões

Brasileirão: R$ 40,6 milhões

Libertadores: R$ 24,8 milhões

Recopa Sul-Americana: R$ 4,7 milhões

Supercopa: R$ 5 milhões

Mundial: R$ 12,3 milhões

São Paulo: R$ 121,1 milhões

Copa do Brasil: R$ 88 milhões

Brasileirão: R$ 20,5 milhões

Sul-Americana: R$ 12,2 milhões

Paulistão: R$ 450 mil

Palmeiras: R$ 120,5 milhões

Copa do Brasil: R$ 9,7 milhões

Brasileirão: R$ 47,8 milhões

Libertadores: R$ 48 milhões

Supercopa: R$ 10 milhões

Paulistão: R$ 5 milhões

Atlético-MG: R$ 78 milhões

Copa do Brasil: R$ 5,4 milhões

Brasileirão: R$ 43 milhões

Libertadores: R$ 29,6 milhões

Internacional: R$ 76,4 milhões

Copa do Brasil: R$ 3,3 milhões

Brasileirão: R$ 28,6 milhões

Libertadores: R$ 44,5 milhões

Corinthians: R$ 70,8 milhões

Copa do Brasil: R$ 21,8 millhões

Brasileirão: R$ 17,6 milhões

Libertadores: R$ 19,1 milhões

Sul-Americana: R$ 11,9 milhões

Paulistão: R$ 420 mil

Athletico: R$ 70,1 milhões

Copa do Brasil: R$ 12,8 milhões

Libertadores: R$ 26,3 milhões

Brasileirão: R$ 31 milhões

Grêmio: R$ 67,2 milhões

Copa do Brasil: R$ 21,8 milhões

Brasileirão: R$ 45,4 milhões

Botafogo: R$ 60,3 milhões

Copa do Brasil: R$ 8,5 milhões

Brasileirão: 38,2 milhões

Sul-Americana: R$ 13,6 milhões

Cruzeiro: R$ 22,6 milhões

Copa do Brasil: R$ 5,4 milhões

Brasileirão: R$ 17,2 milhões

Vasco: R$ 19,8 milhões

Copa do Brasil: R$ 3,1 milhões

Brasileirão: R$ 16,7 milhões

Santos: R$ 9,18 milhões