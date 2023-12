Lewis Hamilton chega no Brasil de surpresa e vai passar Réveillon na Bahia

heptacampeão de Fórmula 1 chegou ao país no sábado (30) e está em Trancoso, na Bahia

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

O piloto Lewis Hamilton está no Brasil. O heptacampeão de Fórmula 1 chegou ao país no sábado (30) e está em Trancoso, na Bahia, um dos destinos mais badalados nesta época do ano.

Será no estado nordestino que Hamilton passará sua virada para 2024. Junto com Hamilton, estava a modelo Juliana Nalu, conhecida por ter tido um breve relacionamento com o cantor Kayne West. Os dois são amigos e já passaram outras viradas juntos.

Em vídeos publicados nas redes sociais na noite de sábado (30), o líder da equipe Mercedes aparece cercado por seguranças, mas distribui sorrisos e cumprimentos a alguns fãs próximos.

Além do ano novo, Hamilton pretende acompanhar nos próximos dias parte dos trabalhos do seu projeto Mission 44, que trabalha pela inserção de pessoas negras e minorias sociais dentro do automobilismo.

Veja alguns flagras: