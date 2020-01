Moicano encara desafio em casa

PUBLICIDADE 

No dia 14 de março, no Ginásio Nilson Nelson, o lutador brasiliense Renato Carneiro, mais conhecido como Moicano, irá competir em casa pelo UFC Brasília. Com o apoio da torcida, ele espera começar bem na mudança de categoria, já que o atleta saiu da divisão dos penas (66kg) para os leves (70kg). A mudança vem após duas derrotas na categoria anterior, para o compatriota José Aldo e Chan Sung Jung, conhecido como o zumbi coreano.

Neste novo desafio, o adversário da vez será o bósnio Damir Hadzovic. Assim como o brasileiro, o gringo tem 13 vitórias na carreira, sendo três delas no UFC. “Eu decidi fazer esse teste no peso-leve porque eu estava tendo dificuldade para bater o peso nos penas. Acredito que eu ainda consiga bater o peso, mas resolvi escutar conselhos dos meus treinadores que falaram para eu tentar lutar em 70kg, porque a minha performance vai ser melhor. Eu tenho altura e estrutura para lutar no leve, sofro menos com o corte e ainda vou ser um dos maiores da categoria. Não tem muitos lutadores mais altos que eu”, afirma o brasiliense.

Para esta luta, Moicano priorizou o treinamento físico nessa preparação. “Também estou tentando ser mais técnico, aprender mais as posições, focando na própria luta. Hoje eu estou mais focado em fazer a estratégia certa a cada treino. Por exemplo, o Damir não é tão bom de chão. Então não tem por que eu chegar no treinamento e pegar o melhor cara de jiu-jitsu que bota uma guarda diferente da que vai aparecer na luta. Estamos traçando a estratégia baseada nas lutas antigas dele (Damir)”, conta o atleta.

Das 13 vitórias do brasiliense na carreira, seis delas são por finalização. Moicano acredita também que “muitas foram por decisão em lutas que eu não coloquei para baixo. Eu julgo que tenho um striking bom, tenho melhorado em todos os aspectos do jogo. Sou um lutador de MMA completo”, afirma.

Essa será a primeira luta de Moicano num grande evento de MMA em Brasília. Pelo Ultimate, Renato lutou no UFC Curitiba, em 2016, quando ganhou do russo Zubaira Thukugov na primeira luta da noite. “Eu lutei muito nos EUA, com torcida contra, é isso que eu estou acostumado. Não conheço essa sensação, mas acho que vai ser legal ter a torcida a favor. E o melhor de tudo, vou poder dormir na minha cama depois da luta”, anima-se Moicano, que atualmente treina na academia American Top Team, na Flórida (EUA).

UFC Brasília

A capital federal vai receber no dia 14 de março, no Ginásio Nilson, a terceira edição do Ultimate Fighting Championship (UFC). A maior organização de MMA do mundo já colocou os ingressos à venda pelo site da Tudus.

O primeiro evento do UFC no Brasil será encabeçado pelo duelo no peso-leve entre o brasileiro Charles do Bronx e o americano Kevin Lee.