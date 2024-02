Modernização: Capital vira SAF

Objetivo da mudança é abrir as portas para novas fontes de arrecadação para fortalecer o projeto do clube candango

O Capital tornou-se nesta segunda-feira (19) uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A equipe aderiu ao novo modelo para modernizar a gestão, com o objetivo de abrir as portas para novas fontes de arrecadação. Desde 2019 atuando como clube empresa, o Tricolor dá um importante passo em prol do crescimento da marca, não somente em nível local, mas em proporção nacional.

De acordo com o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, já há algum tempo a diretoria articula essa mudança. “É uma evolução importante que nos eleva a outro patamar, uma vez que trata-se de uma tendência mundial esse modelo”, enfatiza o gestor.

Nas redes sociais, o Tricolor destacou que segue com “planejamento e compromisso com o futebol do Distrito Federal, sendo o clube que mais cresce no Centro-Oeste”. Ao fim do comunicado oficial, a postagem frisou: “Temos muito orgulho de ser da Capital do Brasil e carregar isso no peito”, ao se referir ao escudo da equipe.

Por falar no brasão, o novo modelo de gestão também provocou mudanças na insígnia. A sigla C.F., de clube de futebol, saiu. Por outro lado, foi acrescida a inscrição “SAF” ao centro da bola. O Coruja ainda incluiu o nome Distrito Federal em paralelo ao monumento em homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek.

Atualmente, com 16 pontos, o Capital SAF é o líder isolado do Candangão 2024. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi ainda é dona da melhor defesa, com apenas um gol sofrido; e do melhor ataque, com 14 tentos anotados. O próximo compromisso do Tricolor ocorre neste domingo, às 15h30, no Estádio JK, no Paranoá, contra Ceilandense.

Entenda a SAF

A Sociedade Anônima de Futebol, criada a partir da Lei 14.193/2021, e permitiu que clubes de futebol pudessem ser transformados em empresas.

Desde 2021, uma onda de clubes de futebol do Brasil aderiram à SAF. Entre eles, estão Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Mas mais do que uma mudança no nome da estrutura e gestão, passando de associação civil sem fins lucrativos para empresarial, há grandes alterações na forma de tributação, bem como normas de governança, controle e meios de financiamento para a atividade do futebol.