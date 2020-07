Minas Brasília fecha parceria para testes de Covid-19

PUBLICIDADE

Com a liberação do Governo do Distrito Federal (GDF) e com a sinalização positiva da CBF, o Minas Brasília organiza a volta aos treinos. O clube fechou uma parceria com o Centro Médico Check Up para realizar testes de detecção da covid-19 em atletas e funcionários.

Ao todo, 33 jogadoras e 23 funcionários passarão pelo teste sorológico (coleta de sangue) na próxima sexta-feira (17), no Minas Tênis Clube. O atendimento será feito de forma escalonada, pela manhã.

A presidente Nayeri Albuquerque comemorou a parceria. “Sabemos que o esporte anda de mãos dadas com a saúde, e juntos iremos desenvolver um trabalho excepcional para a prevenção e cuidados para o bem estar da nossa delegação”, comentou.

“Fazer este check-up vai de encontro com nossos princípios e valores. A saúde é o que nos permite nossa evolução em todas as duas dimensões”, complementou Nayeri.

Retorno aos treinos

Após os resultados dos testes, As Minas retornarão aos treinos visando preparação para a retomada do Brasileirão Feminino Série A1. O torneio terá bola rolando novamente a partir do dia 26 de agosto. Desta forma, o clube tem pouco mais de um mês para se preparar para o confronto contra o São Paulo, na casa das paulistanas.