Mike Tyson revela retorno aos treinamentos para fazer lutas de caridade

Mike Tyson está de volta aos treinos. Em entrevista ao rapper T.I., o ex-campeão mundial dos pesos pesados revelou que voltou aos treinamentos de boxe e pretende fazer lutas exibição de três ou quatro rounds para ajudar pessoas carentes ou dependentes de drogas.

“Eu estive batendo as luvas na última semana. Tem sido difícil, pois meu corpo tem ficado muito dolorido, mas, ao mesmo tempo, estou empolgado”, afirmou o mais jovem campeão dos pesos pesados da história.

“Preciso adquirir o mínimo da forma física para conseguir fazer lutas de três ou quatro assaltos. Para isso, preciso me manter em atividade na academia. A intenção é ganhar algum dinheiro com as exibições e ajudar pessoas sem-teto ou com mães afetadas por drogas como eu fui”, disse o ex-boxeador, de 53 anos, que lutou profissionalmente pela última vez em 2005.

No início da semana, o australiano Jeff Fenech, ex-técnico de Tyson, afirmou que seu pupilo precisaria de apenas seis semanas de treinos para vencer em um minuto Deontay Wilder, que perdeu o título do Conselho Mundial de Boxe (CMB) em 22 de fevereiro para o britânico Tyson Fury.

Estadão Conteúdo