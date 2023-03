Messi gasta cerca de R$ 1 milhão e presenteia colegas de seleção com celulares banhados a ouro

A loja disse ter sido uma honra entregar os 35 iphones 14 de ouro a Messi, seus companheiros de equipe e funcionários

Após ser eleito o melhor do mundo pela sétima vez, Lionel Messi, que levou a Argentina a vencer a Copa do Mundo de 2022, resolveu presentear seus companheiros de seleção. Para isso, gastou cerca de R$ 1 milhão na compra de 35 celulares da Apple, todos banhados a ouro, para distribuir entre atletas e comissão técnica.

A loja responsável pelo pedido comparitlhou em suas redes sociais a foto dos aparelhos, que são personalizados com o nome de cada integrante da delegação, com o escudo da Argentina e a frase “World Cup Champions 2022”, que significa, em tradução livre, campeões da Copa do Mundo de 2022.

Na publicação, o perfil disse ter sido uma honra entregar os 35 iphones 14 de ouro a Messi, seus companheiros de equipe e funcionários.

A Copa do Mundo de 2022 aconteceu no Catar, no final do último ano, e a Argentina bateu a França nos pênaltis. O título rendeu, além de melhor jogador da temporada para Messi, os prêmios de melhor técnico para Scaloni e de melhor goleiro para Emiliano Martínez.