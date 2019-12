Messi diz que tinha dificuldade em fazer gols no começo da carreira

PUBLICIDADE 

Um dos maiores artilheiros das últimas décadas, Lionel Messi afirmou nesta quinta-feira que tinha dificuldades em balançar as redes no início de sua carreira. E disse que um conselho de Samuel Eto’o, então seu companheiro no Barcelona, o ajudou a encarar as dificuldades com tranquilidade.



“Eu errava muito ou não tinha sorte. e isso me custava muito fazer gols. Lembro que Eto’o me dizia: ‘o dia em que começar a fazer muitos gols, você será…”, disse Messi, sem completar a frase, ao site da La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol. “Eu tinha muitas chances e não aproveitava. Até que um dia a bola entrou.”



Passadas as dificuldades iniciais, Messi deslanchou na carreira e hoje é o recordista de gols na história do Espanhol, com 432 gols. É o artilheiro da atual edição, com 13 gols em 13 jogos em que esteve em campo.



“Ser o maior artilheiro do campeonato diante do que significa o Espanhol é algo muito especial. Na verdade, acho que é um dos recordes mais lindos que tenho”, declarou o atacante argentino, dono de seis Bolas de Ouro.



Apesar dos recordes e feitos na carreira, Messi disse que ainda se dedica aos treinos, principalmente nas cobranças de falta. “Fui melhorando o trabalho a cada treino. Ultimamente, percebo se o goleiro ou a barreira se movem antes, se dão um passo à frente ou não, como reagem… A verdade é que agora estudo um pouco mais.”

Estadão Conteúdo