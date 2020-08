Menino trans se emociona ao ver silhueta do corpo sem os seios com camisa do time do coração

PUBLICIDADE

Um menino trans viralizou no twitter após postar vídeo em que aparece com uma camisa do Paysandu emocionado. A emoção se deu já que ele passa pela fase da retirada dos seios e conseguiu, com a ajuda da namorada que colocou fitas, aparecer em vídeo sem o volume no local dos seios. O vídeo, com mais de 3,5 milhões de visualizações no Twitter, foi compartilhado pelo Paysandu, equipe de Noah.

“O Paysandu entrou em contato comigo pelo Whatsapp e disse que não queria roubar minha história e muito menos apagar os meus holofotes, que isso era uma vitória minha. Eles gostaram muito e se comoveram, e eu, claro, fiquei muito feliz. Ainda disseram que vão me mandar um presentinho daqui a alguns dias, achei incrível”, disse o torcedor ao portal globoesporte.

“Chorei por conta de que, para mim, é uma grande disforia ter nascido com peitos. É muito difícil usar certas roupas, ou ser chamado de garota. Ela [namorada] pôs a fita em mim, pois existe uma cirurgia chamada mastectomia, aonde tira a mama e o peito fica liso. Queria ver como eu ficaria nas roupas fazendo a cirurgia. Essa não é uma maneira saudável, pois a pressão da fita pode causar câncer de mama se for feito diariamente”, relatou explicando a causa da emoção.

“Eu chorei porque senti que realmente é aquilo que eu sempre quis. Me senti livre, me senti bonito, apesar de ter sido temporário. Espero que logo eu consiga fazer a cirurgia pra ter meu peito liso de forma definitivamente”, falou emocionado.

Sobre utilizar a camisa do Paysandu neste momento único, Noah explica a escolha.

“Botei ela porque é uma camisa feminina e fica muito apertada no meu corpo, fazendo com que meus peitos e minhas silhuetas marquem. Porém, como minha namorada botou a fita, fez com que basicamente meu peito e minhas curvas sumissem e, mesmo com essa camisa apertada e feminina, não apareceu nada. Fiquei muito feliz a ponto de chorar. Incrível.”

Ficamos muito felizes de estar presente em um momento tão importante para você! Nos emocionamos juntos! 👊🏽💙 https://t.co/e0T3E41xvp — Paysandu Sport Club (@Paysandu) August 19, 2020