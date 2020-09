Melhor visitante, Flamengo ainda tenta primeira vitória em casa

PUBLICIDADE

Leo Burlá

Rio de Janeiro, RJ

As vitórias em sequência contra o Santos e o Bahia, ambas pelo Campeonato Brasileiro, reforçaram o poder do Flamengo como visitante, mas também evidenciaram uma questão com a qual os rubro-negros andavam desacostumados.

Se a equipe tem o melhor aproveitamento do Brasileiro atuando fora de casa (75% dos 12 pontos disputados), a situação em seus domínios é totalmente inversa. Em sete partidas até aqui, o Flamengo obteve todas as suas três vitórias longe do Maracanã.

Em seus domínios, o clube rubro-negro soma uma derrota e dois empates, números que deixam a equipe do treinador espanhol Domènec Torrent com o pior aproveitamento entre os donos da casa na competição, com apenas 22,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os rubro-negros encaram neste sábado (5) o Fortaleza, a partir das 17h, no Maracanã, em busca de sua primeira vitória no Rio de Janeiro, o que também representaria o fim do jejum de Domènec em casa no comando rubro-negro.

Em 2019, ano que representou a redenção do clube, o time venceu 17 jogos e empatou apenas 2 sob seus domínios na campanha que valeu o título.

A performance em casa gera debate e discussões no Ninho do Urubu, mas jogadores e diretoria são unânimes: a torcida faz muita falta. Sem o calor do torcedor, a direção procurou proporcionar um ambiente o mais quente possível, mas o clima artificial não entusiasma, embora os próprios atletas sejam favoráveis aos cantos da torcida no sistema de som, além de mosaico e bandeiras na arquibancada.

Artilheiro do Maracanã pós-reforma, Gabigol foi um dos que sentiu o baque com os portões fechados. Depois de ficar ao todo sete jogos sem marcar, o camisa 9 fez as pazes com as redes e anotou em seus três últimos compromissos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora da última rodada por uma entorse no tornozelo, ele foi ao campo do centro de treinamento, viu as chances de volta aumentarem e animou Torrent: “Estou feliz porque o time está a cada dia melhor. Disse que quando começássemos a fazer gols, não íamos parar”.

De astral renovado depois dos dois triunfos seguidos, o Flamengo também aguarda a volta de Gerson. O time segue, no entanto, sem Bruno Henrique, lesionado, e Diego Alves, que, além de lesão, foi diagnosticado com Covid-19 -tal como seu reserva imediato, César.

Do outro lado, Yuri César, emprestado pelo Flamengo, estará vetado da partida devido a questões contratuais -Osvaldo assume a vaga dele.

FLAMENGO

Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Gerson, Thiago Maia e Everton Ribeiro, Pedro Rocha, Arrascaeta e Gabigol. T.: Domènec Torrent

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; David, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista. T.: Rogério Ceni

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 17h deste sábado (5)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Transmissão: Premiere

As informações são da FolhaPress