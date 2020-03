Meia experiente reforça o Brasiliense

PUBLICIDADE 

Em meio a uma crescente no Candangão, o Brasiliense segue se reforçando para o restante da temporada. O novo reforço do clube de Taguatinga é o experiente Douglas, com passagens marcantes por Corinthians e Grêmio, mas que vem em baixa por suas recentes lutas contra o excesso de peso e histórico de lesões. Segundo apurou o Jornal de Brasília, o camisa 10 já chegou em Brasília, onde começará um trabalho de condicionamento físico junto à comissão técnica de Márcio Fernandes, visando a reta final do Candangão e principalmente a disputa da Série D do Brasileiro.

Douglas marcou principalmente em sua passagem pelo Corinthians, quando foi campeão da Libertadores da América e do Mundial de Clubes em 2012, sob o comando de Tite, hoje treinador da Seleção Brasileira.

Em 2017, ele também foi campeão da Libertadores. Desta vez, sem tanto protagonismo, pois Luan (hoje no Corinthians) e Arthur (no Barcelona) foram os grandes destaques, além do grande papel feito por Renato Gaúcho. Individualmente, ele recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil na edição de 2016.

