Meia do Galo diz que “seria ótimo” substituir jogadores na Copa América

“É meu sonho representar a seleção principal. Já representei a olímpica, sub-15, mas chegar na principal a gente sabe que é outro nível”, disse o atleta

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), o meia Allan, do Atlético-MG, disse que “seria ótimo” substituir os jogadores na Seleção Brasileira caso o elenco se recuse a jogar a Copa América. Na quinta (3), vazou a informação de que os atuais convocados não estariam querendo entrar em campo devido à mudança de sede da competição.

“Pra gente seria ótimo. Porque, queira ou não, abre mais espaço, tem mais oportunidade da gente beliscar uma convocação. É meu sonho representar a seleção principal. Já representei a olímpica, sub-15, mas chegar na principal a gente sabe que é outro nível, mais difícil. Mas se o Tite precisar estamos à disposição”, disse Allan.

Depois, o meia voltou o foco para o Galo. “Não podemos pensar muito nisso, temos que trabalhar aqui no clube, que isso (convocação para Seleção Brasileira) é uma premiação do nosso trabalho aqui, então é focar nos jogos que o Galo tem. Se aparecer essa oportunidade representaremos a seleção da melhor forma”, encerrou.

Na quinta (3), o atual elenco da seleção se reuniu com o treinador Tite e, neste encontro, teriam exposto um descontentamento com o fato de o torneio ter sido remarcado para o Brasil. Nesta semana, após negativa da Colômbia e da Argentina, a Conmebol transferiu a competição para cá após autorização do presidente Jair Bolsonaro e da Casa Civil. A decisão dividiu opiniões devido à alta de casos de covid no país.

Setoristas da Seleção apontam que o clima não é bom entre jogadores e comissão técnica e a cúpula da CBF. O volante Casemiro era esperado para dar entrevista coletiva na quinta (3), mas não compareceu. Não houve uma explicação direta, mas o motivo teria sido a insatisfação do atleta para falar sobre a polêmica envolvendo o fato de o Brasil sediar o torneio.

A seleção entra em campo mais tarde, às 21h30, para enfrentar o Equador no Beira-Rio, pelas Eliminatórias da Copa. Depois, na próxima terça (8), o time enfrenta o Paraguai fora de casa. Tite disse que, após os jogos, se manifestará sobre o caso.