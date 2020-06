Marrony deixa o Vasco e assina contrato de cinco anos com o Galo

PUBLICIDADE

O presidente Sergio Sette Camara anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante Marrony, do Vasco. O jogador é aguardado em Belo Horizonte, nesta terça-feira, onde fará exames médicos e assinar contrato de cinco anos.



“Em tempos difíceis é preciso criatividade. Aqui no Galo, estamos arrumando a casa pensando no futuro, mas temos que viver bem o presente. Confirmado: Marrony fará exames médicos e será anunciado!”, anunciou o presidente atleticano nas redes sociais



O Atlético-MG teve o apoio da MRV Engenharia, que deverá pagar R$ 20 milhões para o Vasco, equivalentes a 56% dos direitos econômicos do atleta, de 21 anos. O Vasco ficou ainda com 14%, que deverão ser comprados pelo time mineiro, caso o jogador não seja vendido até o início de 2023. O Volta Redonda tem 205 e um empresário outros 10%.



Durante a pandemia o Atlético-MG já anunciou a contratação de outros dois reforços: os volantes Léo Sena (ex-Goiás) e Alan Franco (ex-Independiente del Valle).



O Vasco, que passa por sérios problemas financeiros, emitiu uma nota. “O Club de Regatas Vasco da Gama acertou nesta segunda-feira a venda ao Atlético-MG de 56% dos direitos econômicos do atacante Marrony. O Clube mantém ainda 14% destes direitos, pelos quais há uma obrigação de compra do clube mineiro, caso o mesmo não venda o atleta até o inicio de 2023.



Profissional desde 2018, Marrony disputou 84 jogos com a camisa cruzmaltina, tendo marcado 11 gols. Ele assinará contrato com seu novo clube tão logo seja aprovado nos exames médicos.”