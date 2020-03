Marcos Rocha treina e volta ao Palmeiras neste sábado; Weverton não deve jogar

PUBLICIDADE 

O lateral-direito Marcos Rocha treinou normalmente nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e deve voltar ao time titular do Palmeiras na partida diante da Ferroviária, neste sábado, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O jogador trabalhou no campo com os companheiros que não participaram da vitória sobre o Tigre, na Argentina, na quarta-feira, na estreia da Copa Libertadores da América. Marcos Rocha está afastado desde o dia 8 de fevereiro, quando levou uma pancada no tornozelo direito na partida diante da Ponte Preta.

Sob o comando do auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo, Mauricio Copertino, os jogadores realizaram um trabalho com bola, em campo reduzido. Marcos Rocha trabalhou com o grupo e fica à disposição do treinador.

Os titulares no jogo em Buenos Aires realizaram apenas movimentações regenerativas na parte interna da Academia de Futebol. A programação foi um pouco diferente da habitual.

Após enfrentar o Tigre, o elenco viajou em voo fretado da Argentina para o Brasil e seguiu diretamente para a Academia de Futebol, onde chegou por volta das 4h. Os atletas dormiram e despertaram às 10h para o café da manhã, seguido do treino.

Apenas o goleiro Weverton não participou da atividade. Ele foi liberado pelo clube por causa da morte de sua mãe, Josefa Pereira. O Palmeiras publicou uma nota de pesar nas redes sociais, sem informar o período de afastamento, mas o jogador não deve atuar diante da Ferroviária.

Luxemburgo comanda mais um treino nesta sexta-feira. A atividade será no Allianz Parque, local da partida de sábado. O treinador tem feito trabalhos no local para que os jogadores se acostumem com mais rapidez ao gramado sintético.

Estadão Conteúdo