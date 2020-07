Maradona pretende processar Netflix, diz advogado

PUBLICIDADE

Matias Morla, advogado de Diego Maradona, disse que o ex-jogador pretende processar a Netflix por uso indevido de sua imagem no filme “The Hand of God” (A Mão de Deus, em português), que será dirigido por Paolo Sorrentino, grande fã do craque argentino.

Além disso, o representante legal do jogador comentou no Twitter que, além do processo por uso não liberado da imagem, os advogados ainda pretendem fazer uma apresentação formal à justiça pelo uso não autorizado de uma marca registrada de Maradona.

“Diego Maradona não autorizou o uso de imagens para este filme. Com nossos colegas italianos, estamos definindo a estratégia legal para fazer uma apresentação formal à Justiça por uso indeterminado de uma marca registrada”, escreveu Morla no Twitter.

O nome do filme faz referência a uma frase que o jogador argentino de futebol usou para descrever o seu gol irregular contra a seleção da Inglaterra nas quartas de finais da Copa do Mundo de 1986, no México.

A Netflix ainda não divulgou maiores informações acerca do longa. No entanto, o diretor Paolo Sorrentino –conhecido por dirigir filmes como “A Grande Beleza” (2013), ganhador do Oscar na categoria melhor filme de língua estrangeira em 2014 – disse que o longa se passará em Nápoles, local onde Maradona jogou pelo time com o mesmo nome da cidade e ganhou alguns títulos como o Campeonato Italiano (1986-87) e a Copa da Itália (1986-87).

“Estou empolgado com a ideia de filmar em Nápoles novamente exatamente 20 anos após o meu primeiro filme. ‘A Mão de Deus’ representa pela primeira vez na minha carreira um filme íntimo e pessoal, um romance ao mesmo tempo alegre e doloroso”, disse Sorrentino à Variety na última semana.

Em uma entrevista também à Variety em 2015, o diretor falou sobre a importância de Maradona em sua vida.

“Além de todas as coisas que eu disse antes sobre Maradona, ele involuntariamente salvou minha vida. Perdi meus pais quando tinha 16 anos em um acidente com o sistema de aquecimento em uma casa nas montanhas onde sempre costumava ir com eles. Naquele fim de semana, não fui porque queria assistir Maradona e SSC Napoli disputando uma partida em Empoli, e isso me salvou.”

O diretor utiliza sua paixão por esporte como um tema frequente em seu trabalho. No filme “Youth” (A Juventude, em português), de 2015, um ator com aparência semelhante à de Maradona atuou no longa e provocou confusão entre o público que imaginava ser o jogador nas telas.

