Luis Zubeldía deixa o São Paulo após sequência de derrotas; Hernán Crespo é o favorito para assumir

O técnico argentino Luis Zubeldía não comanda mais o São Paulo. A saída do treinador de 44 anos foi oficializada na manhã desta segunda-feira (16) em decisão tomada em comum acordo com a diretoria do clube.

Zubeldía entregou o cargo após a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira (13), depois da derrota por 3 a 1 para o Vasco, no Morumbis, o treinador comunicou à diretoria que pretendia deixar o clube. A confirmação, no entanto, só veio após novas conversas nos dias seguintes.

Apesar de uma tentativa inicial da diretoria para demovê-lo da decisão ainda no vestiário, após a 12ª rodada do Brasileirão, o argentino manteve sua posição por entender que não conseguiria alterar o atual cenário do time.

Contratado em abril de 2024, Zubeldía comandou o Tricolor em 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob sua gestão, o clube chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil de 2024, além da semifinal do Campeonato Paulista de 2025. No Brasileirão do ano passado, terminou em sexto lugar.

Nesta temporada, o São Paulo avançou às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, conquistando um feito inédito: venceu os três jogos como visitante na fase de grupos da competição continental. No entanto, o desempenho irregular no Brasileirão foi decisivo para a saída. Com apenas 12 pontos em 12 jogos, o clube ocupa a 14ª colocação, a um ponto da zona de rebaixamento.

Internamente, há divergência entre os dirigentes. Parte da diretoria atribuía o baixo rendimento à quantidade de desfalques por lesões — atualmente, sete atletas estão no departamento médico. Outro grupo, mais crítico, avalia que mesmo com nomes importantes disponíveis, como Lucas e Oscar, o desempenho coletivo foi abaixo do esperado.

Diante da crise financeira, o São Paulo busca uma solução viável e de baixo custo. Contratar um técnico empregado está praticamente descartado devido à necessidade de pagamento de multa rescisória. Nomes como Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, já foram considerados em outros momentos, mas não estão nos planos atuais.

O favorito é Hernán Crespo, que está livre no mercado. Campeão paulista em 2021 pelo São Paulo, o argentino soma 53 jogos em sua primeira passagem pelo clube, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Ele deixou o comando após um início ruim no Brasileirão daquele ano e eliminações na Libertadores e Copa do Brasil.

Confira a nota oficial divulgada pelo São Paulo:

“Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.

Também deixam o clube os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias de forma respeitosa. A diretoria permanece reunida para definir a nova comissão técnica.

O São Paulo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.”