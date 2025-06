Bayern massacra Auckland City na Copa do Mundo de Clubes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Bayern de Munique goleou por 10 a 0 o Auckland City neste sábado (15), no segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os torcedores em Cincinatti, Ohio, nos Estados Unidos, assistiram ao time alemão passear em campo enquanto os neozelandeses falhavam ao tentar reagir.

A partida trouxe os primeiro gols da história do torneio -uma versão repaginada e expandida do Mundial de Clubes-, após um empate em 0 a 0 entre o Inter de Miami e o Al Ahly no dia anterior.

O gol de estreia foi marcado aos cinco minutos de partida, pelo francês Kingsley Coman. A partir de um escanteio, ele recebeu um toque de cabeça de Jonathan Tah e cabeceou para dentro das traves.

Ao fim do primeiro tempo, a equipe alemã já havia marcado um total de seis gols. O Bayern dominou o jogo de forma praticamente absoluta, quase sem sofrer ameaças na sua área de defesa. O Auckland City fez sua primeira finalização após os 20 minutos da segunda etapa.

O meia-atacante Jamal Musiala foi o principal nome de destaque da partida, com três gols mesmo após entrar aos 15 minutos do segundo tempo.

Coman, o meia-direita Michael Olise e o veterano Thomas Müller marcaram dois gols cada um. O lateral-direito Sacha Boey completou o placar.

Musiala estava em campo havia menos de dez minutos quando fez seu primeiro gol, após substituir o ídolo inglês Harry Kane. Pouco depois, sofreu um pênalti quando o placar já estava em 7 a 0 para o time alemão. Ele mesmo fez a cobrança, marcando o oitavo gol da partida e ampliando a tragédia da equipe neozeolandesa.

As diferenças dessa nova copa para o Mundial são várias, a começar pelos 32 times participantes jogando numa fase de grupos, com participantes de todos os continentes.

Neste domingo, haverá ainda a estreia do time brasileiro Palmeiras, que jogará contra o Porto às 19h, e do Botafogo, que enfrenta o Seattle Sounders.