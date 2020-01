LeBron faz triple-doble para os Lakers e Antetokounmpo comanda o líder Milwaukee

PUBLICIDADE 

Com 31 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, o astro LeBron James foi o destaque na vitória do Los Angeles Lakers, quarta-feira, diante do Phoenix Suns, em mais uma rodada da NBA. Foi a terceira vitória consecutiva e a 27.ª, após 34 jogos para os líderes da Conferência Oeste.

Este foi o oitavo triple-doble de LeBron na temporada, que ainda viu seu companheiro Anthony Davis anotar 26 pontos e agarrar 11 rebotes. Kyle Kuzma fez mais 19 pontos.

Pelo lado dos Suns, Devin Booker liderou o ataque com 32 pontos, enquanto Kelly Oubre Jr. marcou 26 e DeAndre Ayton conferiu outros 16. A equipe de Phoenix volta a perder após duas vitórias consecutivas e ocupa a 11.ª colocação na Conferência Oeste. São 13 vitórias e 21 derrotas.

O grego Giannis Antetokounmpo somou o 30.º doble-doble após 33 jogos na temporada, ao marcar 32 pontos e pegar 17 rebotes para o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 106 a 104. Khris Middleton e Brook López, com 13 e 11 pontos, respectivamente, também ajudaram.

Desta vez como titular, Shabazz Napier foi o cestinha dos Timberwolves, com 22 pontos feitos após 31 minutos em ação. Ele tentou 13 arremessos e acertou sete, dos quais quatro de três pontos, além de converter os quatro lances livres a que teve direito.

O Milwaukee Bucks aumenta sua vantagem na liderança da classificação da Liga e da Conferência Leste, com 31 vitórias e apenas cinco derrotas. O Minnesota Timberwolves é apenas o 12.º colocado no Oeste, após perder o 21.º duelo, depois de 33 jogos

Em Nova York, Carmelo Anthony anotou 26 pontos, foi muito bem recebido pela torcida dos Knicks no Madison Square Garden, equipe na qual atuou por seis temporadas, mas não evitou a derrota do Portland Trail Blazers por 117 a 93.

Mitchell Robinson, com 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, anotou 22 pontos e foi o destaque da equipe de Nova York, ao lado de Julius Randle, autor também de 22 pontos e 13 rebotes.

Apesar da vitória, os Knicks continuam mal no campeonato, com dez vitórias e 24 derrotas, em 14.º na Conferência Leste, enquanto o Portland foi derrotado pela 21.ª vez, em 35 apresentações, e é o nono no Oeste.

Em Washington, O Orlando Magic bateu os Wizards, por 122 a 101, com 25 pontos de D.J. Augustin, sua melhor produção na temporada, e outros 20 de Nicola Vucevic, que também pegou 12 rebotes.

Bradley Beal, que voltou aos Wizards, depois de dois jogos ausente por causa de uma lesão na perna direita, foi o cestinha da partida com 27 pontos.

O Washington, 13.º colocado no Leste, soma dez vitórias e 23 derrotas. O Orlando ganhou pela 15.ª vez, em 34 jogos, e é o oitavo colocado.

Confira os resultados da noite de quarta-feira:

Washington Wizards 101 x 122 Orlando Magic

New York Knicks 117 x 93 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 106 x 104 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 117 x 107 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Miami Heat x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons



Estadão Conteúdo