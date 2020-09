Leandrinho se aposenta e passa a integrar comissão técnica dos Warriors

PUBLICIDADE

Leandrinho Barbosa anunciou nesta segunda-feira (14) o fim de sua carreira como jogador de basquete. O agora ex-atleta de 37 anos continuará ligado ao esporte e passará a integrar a comissão técnica de Steve Kerr no Golden State Warriors, time da NBA que o brasileiro defendeu nas temporadas 2014/15 e 2015/16.

A nova função do paulista será a de “player mentor coach”, o que significa que ele vai trabalhar no desenvolvimento individual dos jogadores. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo próprio ex-ala-armador, que usou as redes sociais para refletir sobre o final de uma jornada e o início de outra.

“Saí da periferia para fazer 850 jogos na maior liga de basquete do planeta e mais de cem jogos defendendo o meu país. Quatro Copas do Mundo, dois Jogos Olímpicos, tenho um anel de campeão da NBA, fui o primeiro brasileiro a receber um prêmio individual na NBA, fui campeão brasileiro… Caramba! Não tem como não me orgulhar”, escreveu Leandrinho.

“Estou pronto para um novo começo, uma nova caminhada, de novo com a bola laranja nas mãos. A transição será rápida, como sempre foi. É uma enorme alegria anunciar meu retorno ao Golden State Warriors. Tenho certeza de que me sentirei em casa. Agradeço pelo convite e pela confiança no trabalho que posso desempenhar”, acrescentou.

Barbosa chegou à NBA na temporada 2003/04 e se tornou uma peça importante do Phoenix Suns, onde ficou até 2009/10 e chegou a ser eleito o melhor sexto homem da liga. Passou ainda por Toronto Raptors, Boston Celtics e Golden State Warriors, onde ergueu o troféu de campeão da temporada 2014/15.

De volta ao Brasil, Leandrinho atuou por Franca e pelo Minas Tênis Clube. Ele tinha renovado seu vínculo com a equipe mineira e vinha de uma temporada produtiva, ainda com média superior a 20 pontos por jogo, mas considerou o convite de Steve Kerr uma boa oportunidade para começar uma nova carreira.

“O Leandro foi uma brisa de ar fresco quando jogou pelos Warriors e nos ajudou a ganhar um campeonato. Era um favorito da torcida e também um favorito no vestiário. Tem um grande senso de humor, um grande sorriso, uma grande energia”, afirmou o técnico do Golden State.

“Ele vai ajudar nossos jogadores mais jovens e estar na quadra também. É importante que a gente tenha treinadores jovens, caras que possam até mesmo competir com nossos atletas, participar de coletivos se isso for necessário. O LB vai poder fazer isso e muito mais”, acrescentou Kerr.

Anunciado pelos Warriors, Barbosa admitiu algum nervosismo com as novas tarefas. “Mas vai dar tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui, com os caras com quem joguei, com o [Stephen] Curry, com o Kerr. Vou fazer de tudo para judar”, concluiu o brasileiro.

