Jornalista diz que Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo: ‘Posso esperar até o dia 20’

O jornalista Renato Maurício Prado publicou, nessa quinta-feira, 05, em seu blog, uma entrevista e afirmou que o treinador Jorge Jesus deseja retornar ao Flamengo. O ex-treinador deu até o dia 20 de maio para que o clube se movimente nesse sentido.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida” afirmou o português ao jornalista durante um encontro durante à partida do time contra o Talleres, pela Libertadores.

Jesus contou que a pandemia foi determinante para deixar o rubro-negro, há cerca de dois anos, rumo ao Benfica, seu ex-clube:

“Foi algo absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava a comida na soleira da porta do meu apartamento e saía correndo[…] Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, aquela me pareceu a melhor opção. Inclusive para voltar a viver perto da minha família”

No fim do ano passado, Jesus se encontrou com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor-executivo. À época, o clube procurava um treinador, após demitir Renato Gaúcho, e se reunia com candidatos em Portugal.

Relatos da ocasião deram conta de que o técnico havia recusado a proposta rubro-negra para seguir em seu país. Na entrevista desta semana, porém, Jesus dá outra versão e alega que nem sequer fora questionado pelos cartolas rubro-negros sobre o desejo de voltar ao Flamengo:

“A conversa foi superficial e em momento algum me fizeram um convite ou, ao menos, me perguntaram se eu queria voltar. E aquele era um momento difícil, pois se eu pedisse demissão do Benfica, teria que pagar uma multa de 10 milhões de euros. Por isso, tinha sugerido que só viajassem para Portugal em final de janeiro, quando a situação seria mais fácil para negociar.”