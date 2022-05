Flamengo empata com Talleres (2-2) na Argentina pela 4ª rodada do Grupo H da Libertadores

Willian Arão (contra aos 34 minutos) e o uruguaio Michael Santos (56) fizeram os gols da equipe argentina

O Flamengo empatou fora de casa com o argentino Talleres (2 a 2), em uma partida vibrante pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores 2022, disputada nesta quarta-feira no estádio Mario Kempes (província de Córdoba).

Willian Arão (contra aos 34 minutos) e o uruguaio Michael Santos (56) fizeram os gols da equipe argentina, enquanto o uruguaio Arrascaeta (49) e Pedro (69) marcaram para os cariocas, em uma partida muito movimentada.

Com esse resultado, o Flamengo segue liderando o Grupo H com 10 pontos, seguido por Talleres (7), enquanto atrás estão a Universidad Católica do Chile (3) e o peruano Sporting Cristal (3), que se enfrentam também nesta quarta-feira.

Na quinta rodada, que será disputada na terça, dia 17 de maio, o Flamengo vai receber a Universidad Católica no Maracanã, e o Talleres vai visitar o Sporting Cristal, em Lima.

Pressão asfixiante

Longe de se encolher diante do poderoso adversário, o Talleres não hesitou em jogar de igual para igual, e logo teve a primeira oportunidade em uma grande jogada de Girotti, que abriu espaço e cruzou para Michael Santos, mas o uruguaio cabeceou para fora quando estava sozinho na entrada da pequena área.

Pouco depois, o Flamengo teve outra má notícia com a saída do zagueiro Pablo devido a uma lesão. Com isso Andreas Pereira entrou no meio de campo e Willian Arão passou para a defesa.

Matías Godoy levou vários problemas para o Flamengo pela direita e também nas bolas aéreas, e por volta dos 16 minutos Catalán subiu no meio da área, cabeceou e Santos fez uma grande defesa, tirando a bola do canto direito, naquele que já era o melhor momento para o Talleres no jogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com uma pressão que sufocava o adversário, a equipe de Córdoba encontrou a abertura pouco depois da meia hora, num cruzamento da esquerda que Willian Arão, na sua tentativa de afastar, acabou desviando, pegando Santos de surpresa e a bola foi parar no fundo da rede.

O time carioca tentou reagir no final do primeiro tempo, mas o Talleres também ganhou espaços para explorar com a força de Girotti e a habilidade de Michael Santos, mas desperdiçou algumas chances devido a erros de finalização.

Mano a mano

O Flamengo melhorou no segundo tempo, e do nada, com a habilidade de seus destaques, chegou ao 1 a 1, em passe de Isla da direita para Arrascaeta, que dominou a bola de cerca de 25 metros e soltou uma bomba indefensável no ângulo esquerdo.

O duelo ficou mais aberto com o Talleres partindo mais uma vez para cima em busca do resultado com uma definição certeira de Michael Santos no mano a mano, após um grande passe de Matías Godoy que o deixou sozinho diante do goleiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas o Flamengo, embora ainda sem brilhar, conseguia chegar sem maiores problemas e voltou a empatar em um passe fantástico de Gabigol para Pedro, que havia entrado como substituto e penetrou no meio da área e superou Herrera em grande jogada.

O resultado não mudou mais, e acabou sendo bom para os dois: o Flamengo se consolidou como líder, e apesar de ter cedido seus dois primeiros pontos, arrancou um empate contra um adversário que complicou bastante, enquanto a ‘T’ permaneceu como vice-líder, mas agora precisa garantir a vaga nos próximos dois jogos fora de casa.

© Agence France-Presse