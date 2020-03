Jornal espanhol, sobre Ronaldinho: “Vê-lo atrás das grades dói”

PUBLICIDADE 

O jornal Marca, da Espanha, também falou sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho e do irmão Assis. O texto, assinada pelo jornalista Jesus Mata, confessa: “Ver Ronnie atrás das grades dói”.

‘Ronnie’ é a forma com a qual alguns espanhóis se referem a Ronaldinho. O ex-jogador fez história no Barcelona, quebrando diversos recordes e conquistando títulos como a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

“Há muitos jogadores que, com o tempo, permaneceram protagonistas longe do verde, mas ver Ronnie atrás das grades dói. Dói porque você sempre sonha com um final feliz para seus ídolos, para aqueles ‘super-heróis’ que levantam 90.000 pessoas todo fim de semana ‘apenas’ tocando a bola.”

O jornalista continua: “Apesar disso, os finais felizes são apenas de alguns filmes e, nessa realidade, é o protagonista que precisa ser salvo”. Ele finaliza demonstrando que concorda com a prisão. “O ‘Feiticeiro’ de Porto Alegre deve cumprir a penalidade que a Justiça impõe, mas, o mais importante, é pressionar o botão ‘redefinir’ em sua vida. Não voltando a 2003 para se deliciar com o malabarismo, mas voltando para que o mindinho e o polegar brilhem no jogo mais importante: a sua vida”

O caso

Detido por entrar no Paraguai com passaporte falso, Ronaldinho está preso desde o sábado (7), junto de seu irmão Assis. Nesta segunda (9), a defesa pedirá a soltura do craque.