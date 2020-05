Jorginho, massagista do Flamengo há 40 anos, faleceu hoje vítima da Covid-19

View this post on Instagram

Dia de luto e tristeza por perder um amigo! Nesses anos trabalhando juntos entre Flamengo e seleção brasileira, sua maneira alegre, descontraída e companheira de viver faziam dele um cara mais do que especial pra mim e para todos os que tinham o convívio. Seu sorriso continuará nos iluminando amigo! Descanse em paz, Jorginho!