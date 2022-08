Jogo suspenso entre Brasil e Argentina é cancelado definitivamente

O cancelamento do jogo se deu após um acordo entre CBF, AFA e Fifa no TAS, explicou a confederação brasileira em outra nota

O jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, suspenso no ano passado em São Paulo, foi definitivamente cancelado, informaram nesta terça-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Associação de Futebol Argentino (AFA).

“A partida Brasil-Argentina não será mais repetida, e a data relevante permitirá, portanto, que nossa seleção faça um amistoso em preparação para a Copa do Mundo”, diz o comunicado publicado pela CBF em seu site.

O cancelamento do jogo se deu após um acordo entre CBF, AFA e Fifa no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), explicou a confederação brasileira em outra nota.

CBF e AFA agradeceram à Fifa por sua “disposição e disponibilidade para resolver este problema” e aceitaram “suas respectivas responsabilidades pelos fatos que levaram à suspensão” do jogo, assim como as sanções correspondentes.

Os brasileiros deverão pagar uma multa de 300 mil francos suíços (pouco mais R$ 1,6 milhão) e os argentinos 150 mil francos suíços, embora em ambos os casos metade da sanção econômica tenha sido suspensa por um período experimental de dois anos.

“A metade da multa a pagar”, tanto pela CBF como pela AFA, “será doada diretamente” à Organização Mundial da Saúde (OMS) para apoiar a luta contra a covid-19, afirmaram as confederações

Um alívio

O cancelamento definitivo do jogo, programado pela Fifa para o dia 22 de setembro, a dois meses do início do Mundial, é um alívio para as duas potências sul-americanas, que não eram favoráveis a sua realização por considerarem que afetaria a preparação para a Copa Catar.

“O assunto do jogo contra o Brasil está atrapalhando nossa programação”, disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

A manutenção da partida causava incerteza nas duas seleções, já que ambas pretendiam aproveitar a data para enfrentar adversários de outros continentes antes do início da Copa do Mundo.

Os brasileiros inclusive advertiram no comunicado desta terça que a realização da partida geraria risco de lesões, suspensões e de um “boicote dos argentinos ao jogo”.

“Não é o fato de jogar contra a Argentina, ou não. É todo um planejamento. Temos que planejar antes, tem a logística de viagem. Isso não é de uma hora para outra”, disse o técnico da Seleção, Tite.

A resolução do caso, todavia, libera as duas equipes para aproveitar a última data Fifa antes do início do Mundial e põe fim a um dos maiores constrangimentos do futebol sul-americano.

Jogo sem sentido

Em 5 de setembro de 2021, Brasil e Argentina entraram em campo pela sexta rodada das Eliminatórias na Neo Química Arena quando funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram no gramado aos cinco minutos do primeiro tempo.

Os agentes interromperam a partida devido a violações dos protocolos sanitários por parte de quatros jogadores argentinos, num momento de maiores restrições devido à pandemia de covid-19.

A Anvisa denunciou então que os argentinos então residentes na Inglaterra Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso tinham falsificado suas declarações de entrada no Brasil para driblar as medidas vigentes naquele momento da pandemia.

A realização da partida era praticamente sem sentido, pois qualquer resultado não afetaria a tabela de classificação das Eliminatórias.

Brasil e Argentina terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente, apesar de terem um jogo a menos.

A Seleção de Tite somou 45 pontos, seis a mais que a ‘albiceleste’ de Lionel Scaloni. Uruguai e Equador foram as outras equipes sul-americanas que se classificaram para a Copa do Mundo, que começa em novembro.

