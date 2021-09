Jogo da seleção terá público em Manaus, diz governador do Amazonas

Segundo a publicação, a arena Amazônia deverá receber até 13,2 mil torcedores, o equivalente a 30% da capacidade de público do local

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que o duelo entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, deverá ser realizado com a presença de público, em Manaus. A notícia foi publicada pelo GE nesta quinta-feira (16).

A partida na arena Amazônia será realizada pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Segundo a publicação, a arena Amazônia deverá receber até 13,2 mil torcedores, o equivalente a 30% da capacidade de público do local -44 mil pessoas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se manifestou após o anúncio do governador.

Se confirmada, será o primeiro duelo da seleção com a presença de torcedor em território nacional durante a pandemia de Covid-19 -na partida contra a Argentina, suspensa aos 6 minutos de jogo por agentes da Anvisa, havia cerca de 1.500 convidados nas arquibancadas na arena Neo Química.

Também será o reencontro da seleção com o estado do Amazonas. A última aparição da equipe verde-amarela em Manaus foi em 6 de setembro de 2016. Na ocasião, o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 0, com gols de Miranda e Neymar.

A equipe de Tite lidera a competição com 24 pontos, são oito vitórias em oito jogos. Na rodada tripla de outubro, o Brasil terá pela frente, além da Colômbia, a Venezuela e o Uruguai.