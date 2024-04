Jogadores do Vasco tentaram convencer Ramón Díaz a não sair do clube

ALEXANDRE ARAUJO E BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

A decisão de Ramón Díaz de sair do Vasco causou surpresa e lamentação entre jogadores, que tentaram fazer o treinador mudar de ideia no vestiário.

Ramón Díaz tomou a decisão de sair do Vasco logo após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma. O técnico, então, reuniu o departamento de futebol no vestiário.

Após comunicar sua decisão, lideranças tentaram convencê-lo a ficar. O treinador e, principalmente, seu filho e auxiliar, Emiliano, tinham boa relação com o grupo e convívio de amizade fora de campo com os estrangeiros, principalmente Vegetti e Medel. Além do elenco, estavam presentes funcionários e integrantes da diretoria.

O comunicado nas redes sociais do Vasco aconteceu logo após essa conversa no vestiário. Na avaliação da SAF, esta teria sido a brecha para o tom adotado por Ramón e Emiliano na conversa com os jornalistas.

Os Díaz disseram que haviam sido demitidos “pelo Twitter” (atual X) e não quiseram abrir a entrevista para perguntas dos jornalistas. Revoltada, a diretoria do Vasco entende que a declaração foi uma estratégia jurídica para não abrirem mão da multa rescisória.

Ramón Díaz havia renovado com o Vasco até dezembro de 2025. Logo, a multa rescisória prevista é alta e, caso se interprete que houve um pedido de demissão, o clube não precisará pagá-la.

Relação desgastada

A relação entre Ramón Díaz e Vasco estava desgastada. Pedidos por reforços não atendidos e a lentidão da diretoria nas demandas irritaram os argentinos.

O clube, por sua vez, também não gostou da declaração machista recente do técnico. Após a derrota para o Red Bull Bragantino, ele lamentou que “quem tenha que decidir o VAR seja uma mulher”. O Cruzmaltino repreendeu a fala do treinador em nota oficial.

Ramón Díaz e Emiliano também deram declarações sobre o River Plate que não caíram bem. A dupla nunca negou o desejo de retornar ao clube, onde são torcedores e Ramón é ídolo.

Rafael Paiva, técnico do sub-20, assume a equipe interinamente. O Vasco enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (1), no Castelão (CE), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.