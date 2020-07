Jogador do Internacional testa positivo para coronavírus

PUBLICIDADE

Após o Grêmio informar nesta terça (21) que um de seus atletas testou positivo para o novo coronavírus um dia antes da disputa do Gre-Nal, foi o Colorado que anunciou que um atleta está com covid-19.

Segundo o clube gaúcho, “seguindo o protocolo estabelecido pela Federação Gaúcha de Futebol, finalizou a bateria de testes RT-PCR nos atletas, comissão técnica e equipe de apoio do departamento de futebol”, e “foi detectado um caso positivo de coronavírus em atleta. O mesmo encontra-se assintomático e já está afastado das atividades. Todos os demais exames deram resultado negativo para Covid-19”.

O Internacional também informou que após o treinamento desta terça, “o grupo entra em regime de concentração para as próximas três rodadas do Campeonato Gaúcho. Apenas a delegação que participará do clássico Gre-Nal se deslocará para Caxias do Sul, retornando a Porto Alegre logo após a partida”.

Grêmio e Internacional se enfrentam na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30 no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O confronto entre Internacional e Grêmio é válido pela quarta rodada do segundo turno. O Inter lidera o grupo A com 7 pontos em três jogos, já o Grêmio é o primeiro colocado do grupo B com 9 pontos em três partidas.

