Jô, ídolo do Corinthians, anuncia aposentadoria aos 35 anos

O atacante Jô, ídolo do Corinthians, anunciou a aposentadoria do futebol aos 35 anos. O atacante fez o anúncio em entrevista à “Rádio 365”.

Pelo clube do Parque São Jorge, Jô foi bicampeão brasileiro (2005 e 2017), sendo artilheiro do Brasileirão na última conquista. Ele também foi campeão paulista em 2003 e 2017.

Jô teve uma última passagem conturbada pelo Corinthians. No ano passado, após uma série de casos de indisciplina, o atacante teve contrato rescindido com o Timão.

Em seguida, Jô assinou com o Ceará, seu último clube, onde fez dois gols em 11 jogos. O time cearense acabou rebaixado no Brasileiro.

Jô colecionou títulos importantes na carreira. Foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, da Copa do Brasil, da Copa da Inglaterra, da Copa da Rússia e da Copa das Confederações pela seleção brasileira. Ele jogou no Everton e Manchester City, da Inglaterra, e no CSKA, da Rússia, entre outros clubes.

De acordo com o site “OGol”, Jô marcou 238 vezes em 1.068 partidas, incluindo os Jogos Olímpicos de 2008, no qual o Brasil terminou com a medalha de bronze.