Goleira do Ceará sai chorando de campo após levar 14 gols do Corinthians

Na estreia do Brasileirão Feminino 2023, o Corinthians goleou o Ceará pelo placar de 14 a 0. E, ao final da partida, chamou a atenção dentro e fora de campo a goleira Yasmin, saindo chorando e sendo consolada por todas as jogadoras.

Mesmo durante o jogo, após um dos gols, Vic Albuquerque foi até a goleira adversária e a levantou e abraçou, ao perceber que Yasmin já estava fragilizada com a situação.

É a segunda goleada por 10 gols ou mais que o Ceará sofre neste início de temporada. O time chegou à elite agora após conquistar a Série A2 do Brasileiro e jogou a Supercopa contra o Flamengo, sendo eliminado por 10 a 0.

Mesmo com o acesso e o título, o time não recebeu investimento e sofre com a diferença de nível em relação aos clubes que já estão na elite. Ao ser procurado sobre a situação do planejamento para a temporada e a montagem do elenco, o Ceará preferiu não se posicionar.

“Neste momento não estamos falando com exclusividade com nenhum veículo. Seja por parte de atletas, membros da comissão ou diretoria.

Em breve, falaremos à imprensa como um todo por meio de nossos canais oficiais.”, comunicou.