Jean Pyerre teve depressão após tumor e decide dar um tempo na carreira

Marinho Saldanha

Jean Pyerre está decidido a dar um tempo na carreira. O meia de 24 anos não atua desde novembro do ano passado e tem encaminhada sua rescisão com o Grêmio. O distrato será assinado nos próximos dias.

Abalado desde o tratamento de um tumor no testículo, o jogador sofreu com depressão e fará uma pausa para dar atenção a sua condição pessoal.

OSCILAÇÃO, TRATAMENTO, DEPRESSÃO

Jean Pyerre teve um tumor no testículo diagnosticado em fevereiro do ano passado. Ele passou por cirurgia e tratamento para cura do quadro. Em abril, ele foi anunciado pelo Avaí, seu último clube. Foram 23 jogos e um gol marcado.

A pressão para que ele retomasse o rendimento mostrado no início de sua trajetória no Grêmio abalou bastante o meia neste período.

O ambiente para um eventual retorno ao Tricolor também não era bom e mexia com o atleta, que teve início empolgante e foi cotado até para seleção brasileira.

A combinação do drama pessoal, da pressão e do clima complicado no clube que o formou contribuíram para um quadro de depressão.

Segundo apurou o UOL, Jean Pyerre sofreu com a doença desde o fim do ano passado, passando por tratamento em dezembro e janeiro. Em recuperação, ele optou por se afastar da carreira.

FUTEBOL 7 ATÉ DECIDIR O FUTURO

Jean não trata o desligamento do futebol como definitivo. O jogador não descarta voltar a atuar, mas pretende ter um tempo para pensar no que será melhor.

Ele tem participado de alguns jogos no Mind, time de Futebol 7 com o qual possui ligação antiga. Até se decidir sobre o futuro, o meia irá manter a forma desta maneira.