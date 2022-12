Japão x Croácia tem primeira prorrogação da Copa

Contando esta, houve 72 prorrogações desde a primeira edição do torneio, em 1930. Destas, 30 chegaram a disputas de pênalti

Eduardo Marini

São Paulo, SP

A disputa entre japoneses e croatas ficou no empate de 1 a 1 no tempo normal e foi extendida pela primeira prorrogação da Copa do Mundo de 2022.

Contando esta, houve 72 prorrogações desde a primeira edição do torneio, em 1930. Destas, 30 chegaram a disputas de pênalti. Caso a partida continue empatada, Japão e Croácia vão estrear também as penalidades no Qatar.

As duas edições com mais prorrogações foram a do Brasil, em 2014, e da Itália, em 1990, com 8 prorrogações cada.