Agora é mata-mata! Brasil enfrenta a Coreia do Sul em busca da vaga nas quartas de final

Na tarde desta segunda-feira (5), o Brasil volta a entrar em campo pela Copa do Mundo 2022, dessa vez, contra a Coreia do Sul, em jogo válido pelas oitavas de final. Por ser mata-mata, a equipe perdedora vai para casa. Em caso de empate, o classificado será decidido na prorrogação, e se persistir, nos pênaltis.

No histórico de confrontos entre a Seleção Brasileira e a equipe asiática, o Canarinho leva a melhor, tendo vencido seis dos sete jogos disputados e sendo derrotada apenas uma vez, em março de 1999.

As equipes se encontraram há pouco tempo, em junho deste ano, quando disputaram um amistoso. O Brasil saiu vitorioso por 5×1, com gols marcados por Richarlison, Neymar (2), Coutinho e Gabriel Jesus. Hwang Ui-Jo balançou a rede para os coreanos.

O Brasil foi o líder do grupo G, apesar da derrota para Camarões na última partida da primeira fase. Já a Coreia do Sul garantiu a classificação após vencer Portugal, que também se classificou. Uruguai, outro representante do grupo H, venceu seu jogo, mas foi para casa mais cedo.

Uma vitória brasileira hoje significa dar mais um passo em busca do hexa. Já a Coreia do Sul busca repetir pelo menos a campanha de 2002, quando foi anfitrião junto com o Japão e terminou em quarto lugar.

Para o jogo de hoje, Tite terá o retorno de Neymar e Danilo, que se machucaram na estreia da Copa do Mundo 2022 e estão recuperados. Entretanto, não poderá contar com Alex Sandro, que deve se recuperar para uma possível quartas de final, e Alex Telles e Gabriel Jesus, que não jogam mais após saírem lesionados no último jogo.

Tite deve mandar à campo Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Militão; Paquetá, Casemiro e Neymar; Vini Jr, Richarlison e Raphinha.