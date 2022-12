 Japão vence Espanha e vai às oitavas do Mundial como líder do Grupo E; Alemanha é eliminada

No outro jogo da chave, a Alemanha derrotou a Costa Rica por 4 a 2, mas o resultado não evitou a eliminação dos tetracampeões

O Japão venceu a Espanha de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Internacional Khalifa, em Doha, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar como líder do Grupo E, com os espanhóis passando em segundo.

No outro jogo da chave, a Alemanha derrotou a Costa Rica por 4 a 2, mas o resultado não evitou a eliminação dos tetracampeões, que caem na fase de grupos pela segunda vez consecutiva.

Álvaro Morata abriu o placar para a Espanha (12), mas Ritsu Doan (48) e Ao Tanaka (51) viraram para o Japão, que termina a chave com seis pontos, contra quatro dos espanhóis, que levaram a melhor sobre os alemães no saldo de gols. A Costa Rica ficou na lanterna com 3.

Nas oitavas de final, os japoneses vão enfrentar a Croácia, segunda colocada do Grupo F, enquanto a Espanha encara o Marrocos.

A ‘Roja’ chegava para o jogo com a missão de conseguir pelo menos um ponto para garantir sua classificação, mas ficou perto de ser eliminada contra uma seleção japonesa que fez um primeiro tempo apático, mas acordou depois do intervalo.

O time espanhol foi absoluto nos primeiros 45 minutos, diante de um Japão que mal incomodou o goleiro Unai Simón.

A primeira chegada da Espanha foi aos nove minutos, em uma cabeçada de Álvaro Morata que o goleiro Shuichi Gonda defendeu sem maiores problemas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Morata abre o placar

Mas o atacante espanhol, que hoje foi titular pela primeira vez no Catar, abriu o placar três minutos depois em nova cabeçada, aproveitando cruzamento de César Azpilicueta pela direita (12).

O camisa 7 chegou assim ao seu terceiro gol neste Mundial, depois de ter marcado contra Costa Rica e Alemanha, igualando-se na artilharia do torneio ao holandês Gakpo, o francês Mbappé, o inglês Rashford e o equatoriano Valencia.

O Japão, fechado na defesa, conseguiu segurar a pressão espanhola até o intervalo. Até que no segundo tempo os ‘Samurais Azuis’ partiram para o ataque.

A seleção japonesa conseguiu o empate em três minutos, após erro de Alejandro Balde na saída de bola espanhola. Junya Ito passou então para Doan bater de fora da área e marcar (48).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O gol foi um balde de água fria para os espanhóis, que começaram a cometer vários erros de passe e de domínio de bola.

Tanaka vira

Apenas três minutos depois do primeiro gol, Kaoru Mitoma cruzou para o meio uma bola que estava prestes a sair pela linha de fundo e Tanaka mandou para as redes. Depois de alguns instantes de dúvida, o lance foi validado pelo VAR. Era a virada do Japão.

O gol colocava a seleção japonesa na liderança da chave e aumentava a tensão na Espanha, obrigada a marcar para não depender do resultado do jogo entre Alemanha e Costa Rica, que se vencesse estaria classificada ao lado dos ‘Samurais Azuis’.

Na reta final, Dani Olmo teve a chance de empatar para a ‘Roja’ batendo firme cara a cara, mas o goleiro japonês segurou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos sete minutos de acréscimo, a Espanha ficou rondando a área do Japão, mas sem conseguir criar uma chance mais clara.

Os japoneses, que já tinham vencido a Alemanha na estreia, voltam assim pela quarta vez às oitavas de final da Copa do Mundo, acompanhados dos espanhóis, que estiveram à beira do abismo depois de chegarem ao confronto como favoritos.

© Agence France-Presse

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE