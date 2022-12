Trio brasileiro vai comandar arbitragem de Holanda x EUA; veja escala

O jogo Holanda x EUA, que abre as oitavas de final da Copa do Mundo, será comandado por um trio de árbitros brasileiros.

São Paulo

O jogo Holanda x EUA, que abre as oitavas de final da Copa do Mundo, será comandado por um trio de árbitros brasileiros. A partida acontece a partir das 12h (de Brasília) deste sábado (3).

Wilton Pereira Sampaio foi escalado pela Fifa como juiz de campo. Ele será auxiliado por Bruno Boschillia e Bruno Pires, que atuarão como bandeirinhas.

O quatro árbitro da partida, que acontece no Khalifa Internacional, será o uruguaio Andrés Matias Matonte Cabrera. Já o VAR fica sob responsabilidade do colombiano Nicolas Gallo.

Esta será a terceira aparição de Wilton Pereira Sampaio nesta edição do mundial -e a segunda em duelos da Holanda.

Em sua estreia, o goiano de 40 anos comandou Senegal 0x2 Holanda, jogo da 1ª rodada do Grupo A. Dias depois, ele apitou Polônia 2×0 Arábia Saudita, duelo do Grupo C.