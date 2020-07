Ítalo Ferreira relata susto ao se deparar com tubarão no Rio de Janeiro

PUBLICIDADE

O atual campeão mundial de surfe, Ítalo Ferreira, relatou, em um vídeo postado em seu Instagram, que levou um susto ao se deparar com um tubarão de cerca de um metro durante uma sessão de surfe na Reserva, no domingo (5), no Rio de Janeiro.

Depois de sair do mar, Ítalo contou com bom humor como foi o encontro. Ele disse que estava sozinho no momento e que deixou a água na sequência.

“O tubarão me expulsou da água. Acho que tinha um metro assim. Na hora que entrou uma série e ele passou na onda. Eu remei para a direita, ele deu a volta em mim. Daí peguei uma onda para sair” disse Ítalo.

De bom humor, Ítalo Ferreira brincou dizendo que, por ser pequeno, poderia até ter enfrentado o tubarão. “Dava para sair na porrada com ele, que era pequeno, mas vai saber se ele ganha?”, disse.

À espera do início do circuito mundial de surfe (WSL), Ítalo tem treinado no Rio de Janeiro nas últimas semanas. As etapas do ano foram suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, e ainda não há uma definição sobre a retomada.