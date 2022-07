Italo avança às quartas de final e Filipinho é eliminado em Jeffreys Bay

Outro brasileiro a avançar foi Samuel Pupo, que eliminou o australiano Callum Robson, uma das surpresas da temporada, por 16,94 a 11,00

Líder do Circuito Mundial de surfe e forte candidato ao título da temporada, Filipe Toledo se despediu da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, nesta quinta-feira. O surfista foi eliminado nas oitavas de final, enquanto o compatriota Italo Ferreira cresceu nas poderosas direitas da praia africana e avançou às quartas de final.

Vindo de título na etapa do Rio de Janeiro, no fim do mês passado, Filipinho liderava a bateria contra o compatriota Yago Dora até que levou a virada a cinco minutos do fim. Dora levou a melhor por 15,17 a 12,83. Apesar da queda, o líder do campeonato já está garantido na grande final, a ser disputada em Trestles, na Califórnia. Dora, por sua vez, não tem mais chances de alcançar a etapa decisiva da temporada.

Italo, por sua vez, obteve uma das melhores performances da etapa até agora. Ele superou o americano Nat Young por 17,64 a 14,74, extraindo boas notas de cada direita de Jeffreys Bay, praia conhecida pela velocidade das ondas nesta direção. Terceiro colocado da temporada, o campeão olímpico vai enfrentar nas quartas o japonês Kanoa Igarashi.

O surfista do Japão avançou ao superar o brasileiro Caio Ibelli por 16,26 a 11,77. Já Miguel Pupo foi derrotado pelo australiano Connor O’Leary por um apertado placar de 12,77 a 11,97. O’Leary será o rival de Yago Dora nas quartas de final.

Outro brasileiro a avançar foi Samuel Pupo, que eliminou o australiano Callum Robson, uma das surpresas da temporada, por 16,94 a 11,00. Seu adversário nas quartas será o australiano Jack Robinson, que despachou a lenda americana Kelly Slater por 15,77 a 12,87.

